Разыскивается подозреваемый в совершении преступления

По подозрению в совершении преступления ОУР ОП 4 разыскивается Иванов Богдан Николаевич 15.09.2000 г.р., уроженец Cунтарского района. Лиц владеющих информацией о месторождении данного гражданина просим сообщить по номеру +7 (914) 224-92-59.

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