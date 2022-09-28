28.09.2022
14:33
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Происшествия

Разыскивается подозреваемый в совершении преступления

По подозрению в совершении преступления ОУР ОП 4 разыскивается Иванов Богдан Николаевич 15.09.2000 г.р., уроженец Cунтарского района. Лиц владеющих информацией о месторождении данного гражданина просим сообщить по номеру +7 (914) 224-92-59.

Фото: Пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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