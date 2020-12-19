Разыскивается композитор Валерий Шадрин

Близкие разыскивают композитора и продюсера Валерия Филипповича ШАДРИНА, 1960 года рождения. В последний раз Валерия Филипповича друзья видели в его квартире, в которой он живет один, в среду, 16 декабря. 18 декабря родственники обратились с заявлением в полицию.

Лиц, владеющих какой-либо информацией, просят позвонить по номеру 89644295942 родственникам или в дежурную часть ОП 3 по номеру 443005.