19.12.2020
04:10
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Общество

Разыскивается композитор Валерий Шадрин

Близкие разыскивают композитора и продюсера Валерия Филипповича ШАДРИНА, 1960 года рождения. В последний раз Валерия Филипповича друзья видели в его квартире, в которой он живет один, в среду, 16 декабря. 18 декабря родственники обратились с заявлением в полицию.

Лиц, владеющих какой-либо информацией, просят позвонить по номеру 89644295942 родственникам или в дежурную часть ОП 3 по номеру 443005.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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