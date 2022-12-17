Разыскивается грабитель ювелирного магазина

Полицией города Якутска по факту разбойного нападения на ювелирный магазин «ЭПЛ Даймонд», расположенный по адресу г.Якутск, ул. Ленина д.9/3, разыскивается неустановленное лицо по приметам: рост примерно 173-178 см, спортивного телосложения, был одет в черную балаклаву, синюю толстовку с капюшоном, светло-серые штаны, плащ болотного цвета, зимние ботинки темного цвета со светлой подошвой. ​ При получении какой-либо значимой информации или местонахождении данного лица просьба незамедлительно сообщить за вознаграждение по следующим телефонам: 8-999-949-13-62, 8-924-594-97-97, 8-924-462-86-53.

Фото: тгк КримЯкутия Источник: тгк КримЯкутия

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