Разыскивается без вести пропавший Алексей Кунгурцев

Отделом МВД России по Усть-Алданскому району разыскивается без вести пропавший гр. КУНГУРЦЕВ Алексей Александрович 28.02.1980 г.р., который 22.10.2021 г. вышел из с.Мындаба Усть-Аланского района и не вернулся.

Был одет: черная куртка с капюшоном, брюки джинсовые темного цвета. Склонен к распитию спиртных напитков и бродяжничеству.

Приметы: рост 165-170 см, славянской внешности, имеет короткие усы. Владеющих какой-либо информацией просим сообщить по номеру 84116141506 или 89679132721.