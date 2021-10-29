29.10.2021
00:19
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Происшествия

Разыскивается без вести пропавший Алексей Кунгурцев

Отделом МВД России по Усть-Алданскому району разыскивается без вести пропавший гр. КУНГУРЦЕВ Алексей Александрович 28.02.1980 г.р., который 22.10.2021 г. вышел из с.Мындаба Усть-Аланского района и не вернулся.

Был одет: черная куртка с капюшоном, брюки джинсовые темного цвета. Склонен к распитию спиртных напитков и бродяжничеству.

Приметы: рост 165-170 см, славянской внешности, имеет короткие усы. Владеющих какой-либо информацией просим сообщить по номеру 84116141506 или 89679132721.

Источник: МВД РС (Я).
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