17.01.2022
18:42
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Происшествия

Разыскивается Ариадна Петрова

Отделом уголовного розыска Отдела полиции №2 г. Якутска по ст.158 УК РФ (кража) разыскивается ПЕТРОВА Ариадна В. 1991 г.р.

При имеющейся информации просим звонить: 89241766697, 89841165973, 89679264474, 89963171404.

Источник: Отдел уголовного розыска Отела полиции №2 г. Якутска.
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