Видеофакт: Разыскиваемая родными c 11 марта якутянка была… у знакомых

Вчера в телеграм-каналах появилось объявление о розыске 38-летней Жанны КОМБАГИР, выходившей на связь с родными в последний раз 11 марта. «ЯВ» стало известно, что Жанна уроженка Оленекского эвенкийского национального района, руководитель творческого ансамбля «Аяралдын». По словам ее сестры Айны, 11 марта они созвонились, Жанна рассказала, что устраивается на другую работу, правда, куда именно, не сообщила. Ранее в Якутске она работала парикмахером в салоне красоты «Багира», сообщил тгк ЯВ.

Другой тгк ДЬИИКЭЙ сообщил, что Жанна Комбагир — мать троих детей уехала на учёбу в Якутск, села в такси 13 марта и больше её не видели. Сотовый она забыла у подруги.

Но вскоре выяснилось, что женщина все это время находилась… у знакомых.

Как официально сообщила пресс-служба МУ МВД России «Якутское»: «В полицию г.Якутска обратилась жительница Оленекского района о том, что более 10 дней — с 11 марта т.г. не выходит на связь ее сестра 1983 г.р., проживающая в г.Якутске. 29 марта т.г. в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» установлено местонахождение разыскиваемой. Выяснилось, что женщина все это время находилась у своих знакомых».

Вечером, 29 марта, женщина разместила вТикТоке развеселое видео (тгк ДЬИИКЭЙ)



