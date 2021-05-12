Разъяснения Управтодора по размыву дороги в Кобяйском районе

ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» в 2020 году было завершено строительство мостового перехода через реку Тюгюэнэ на 108 км Кобяйского района.

Участок км 159+45 автодороги «Кобяй» был построен и введен в эксплуатацию в 2003 году. После спада воды на данном участке дороги силами подрядных организаций будет обеспечен временный проезд транспортных средств, после чего начнутся работы по устройству временного мостового перехода типа САРМ (средний автодорожный мост), длиной 32 метра через реку Хатын-Юрях, который будет введен в эксплуатацию в августе текущего года.

Реконструкция мостового перехода через реку Хатын-Юрях на автомобильной дороге «Кобяй» планируется в рамках программы на 2021-2023 годы «по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту находящихся в предаварийном и аварийном техническом состоянии искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения», осуществляемых с привлечением средств федерального бюджета. В данное время проектная документация находится на рассмотрении в Главэкспертизе.

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