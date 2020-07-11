Разъяснения об отмене поверки бытовых приборов учета

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее – Росстандарт) информирует, что 6 апреля 2020 года вступило в действие Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Постановление № 424), в том числе регулирующее осуществление поверки бытовых приборов учета в срок до 1 января 2021 года.

Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим сроком поверки. Постановление № 424 также распространяется на непроверенные своевременно, в срок

до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.

Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения новой коронавирусной инфекцией, поскольку поверка бытовых приборов учета требует непосредственного нахождения специалиста-поверителя на территории жилого помещения владельца.

Соответствующие разъяснения в адрес аккредитованных лиц на право поверки бытовых приборов учета уже направлены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Федеральной службой по аккредитации.

Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности.