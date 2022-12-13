Разъяснение водителям, лишенным права вождения транспортными средствами

Убедительно просим лиц, лишенных права управления транспортными средствами сдать водительские удостоверения или заявить об их утрате для исчисления срока лишения и не садиться за руль до возврата водительского удостоверения.

Чтобы вернуть водительские права после лишения, необходимо обратиться в подразделения Госавтоинспекции, в которое вы сдали документ. Забрать водительское удостоверение можно только после полного истечения срока наказания.

Согласно статьи 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу:

после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано; после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление;

3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.

Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении согласно части 1 статьи 30.3. КоАП РФ: жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

В случае уклонения лица (по части 2 статьи 32.7 КоАП РФ), лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения или иных документов, срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока лишения специального права продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.

Что грозит за управление транспортными средствами лишенным прав? По части 2 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов .

По части 4 статьи 12.7 КоАП РФ за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, нарушителю грозит административный штраф в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Напоминаем, что предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.3 УК РФ за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

За 11 месяцев текущего года в республике были лишены права управления транспортными средствами 2639 водителей, подвергнуты административному аресту 1750 водителей. За данный период сдано 1954 водительских удостоверений, 1132 водителей уклоняются выполнения требований по сдаче документов.

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