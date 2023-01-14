Разворот 13 января воинственного Марса создает мощное напряжение

Молодой 2023 год несет в себе хаос и скорость. Старая энергия на огромной скорости сталкивается с новым временем, и происходит резкое изменение мира и ценностей.

В этом году доминирует Марс – планета войны, и именно Марс сейчас создает условия для ускорения своим стремительным разворотом 13 января 2023 года. Красная планета войны двигалась в ретроградном попятном движении последние два с половиной месяца, вплоть 13 января. Но на деле агрессивный Марс еще не пошел вперед, а застрял на несколько дней на одном градусе в Тельце. И вся Земля и ее обитатели ощутили на себе страшное напряжение этой остановки Марса после двухмесячного периода, когда он пятился.

Дни разворота Марса точно не будут спокойными, и могут принести повышенную аварийность, пожары, природные катаклизмы и прочие ЧП.



Напомним,что означает Марс в нашей жизни: это огонь, который рождает наше тело. Он символизирует нашу телесность и жизненную силу. Кроме того, он управляет агрессивной энергией вокруг нас. В античной мифологии Марс – бог войны, в шлеме и с мечом. Марс является воплощением мужской энергии, маскулинности, физической мощи. При правильном управлении Марс дает высокую мотивацию и амбиции, но если его энергия не используется должным образом в нашей жизни, то это приводит к гневу и конфликтам, агрессии и жестокости. Марс также означает землю, поэтому ему принадлежит индустрия недвижимости, а также машиностроение и оборона. Также эта планета курирует спорт, все экстремальные игры и развлечения.

Теперь, после разворота Марса в прямое движения, фаза анализа событий последних месяцев, начиная с октября, завершена и, возможно, стала причиной того, что многие изменили свое мышление, и сейчас готовы к старту, чтобы совершить рывок.

Сейчас начинает дуть свежий ветер, который окрыляет душу, благодаря чему исчезают головокружения, потери координации, провалы в памяти, а также ментальные и вербальные нарушения. Появляется новый стимул для движения вперед, и постепенно можно вернуться к конкретным действиям и переговорам.

Однако это не призыв бросаться вперед, сломя голову. Марс, планета нашей силы и могущества, снова начинает директный период после долгой, утомительной фазы. Однако для того, чтобы начать действовать, подождите до 18 января, пока другая ретроградная планета Меркурий тоже не повернет в прямое движение.

С 18 января начнется старт всех тех изменений, которые копились последнее время. Но пока Марс еще тормозит, а Меркурий еще ретрограден – и это создает гнетущее напряжение ожидания. Его мощное давление будет ощущаться всеми, и поэтому многие будут рады, когда Марс наконец наберет скорость.

Мы должны поддерживать и культивировать замедление в сфере нашего личного присутствия, насколько это возможно, и даже увеличивать его, потому что все вокруг будет происходить быстро и хаотично, экспоненциально.

И да, проблемы продолжают нарастать. Будьте осторожны и следите за кровавым Марсом!