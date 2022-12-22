Проблемы развития столицы обсудили на совещании с правительством Якутии

22 декабря в Окружной администрации города Якутска состоялось совещание с участием председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрея Тарасенко. В рамках совещания был обсужден ход реализации указа главы Республики Саха (Якутия) «О развитии города Якутска — столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года».

В совещании приняли участие председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, первый заместитель председателя Евдокия Евсикова, депутаты Саргылана Васильева, Владимир Аммосов и Николай Васильев.

Напомним, 8 сентября 2021 года на сессии Якутской городской Думы был торжественно подписан указ главы республики «О развитии города Якутска — столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года». Руководство республики и ее столицы работают в тесном взаимодействии, направленном на улучшение качества жизни в нашем городе, стремлении сделать его чистым, комфортным и благоустроенным. Ежегодно с правительством Республики Саха (Якутия) проводятся совместные совещания, которые проходят достаточно эффективно — был решен ряд наиболее острых проблем города.

В ходе совещания в своем докладе глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев обозначил проблемные моменты по исполнению указа, требующие финансирования из госбюджета Республики Саха (Якутия). Среди них он отметил снижение доходного потенциала бюджета городского округа «город Якутск» по упрощенной системе налогооблажения на 2022-2025 годы, вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, острой нехватки маневренного жилья, сноса расселенных аварийных домов, необходимость проведения газоснабжения и электроснабжения земельных участков, выделенных многодетным семьям.

Также в ходе совещания была обсуждена необходимость проведения работ по реконструкции системы водоотведения поверхностных сточных вод города Якутска, проведения завершающего этапа реконструкции горканала — строительство водопровода, обеспечивающего проточность городского канала из реки Лена в озеро Сергелях, реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», благоустройства дворовых территорий, создания 5000 новых мест в системе дошкольного образования, реализации госполномочий по обращению с животными без владельцев, проведения комплексных работ по берегоукреплению и дноуглубительных работ и другие вопросы.