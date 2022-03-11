Развитие Жиганского района: торгово-логистический центр, оптоволокно и многое другое

В этом году в Жиганском районе запланировано строительство торгово-логистического центра и новых социальных объектов. Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко, вице-премьер Сергей Местников и руководители министерств рассмотрели вопросы социально-экономического развития района.

«Жиганск – один из старейших населённых пунктов на территории республики. Его развитие для нас очень важно, так как район является воротами в якутскую Арктику. В последние годы здесь наблюдаются позитивные изменения в социальной сфере. Вопросы остаются в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте. Они будут решаться в общей парадигме развития арктической зоны», – сказал ранее Глава Якутии Айсен Николаев.

Уже в этом году в Жиганске начнётся строительство торгово-логистического центра Якутоптторг. Ранее такие центры появились в Абыйском и Усть-Янском районах, что позволило снизить цены на базовые продукты питания. Также будет прорабатываться вопрос создания фактории, то есть жители смогут получить возможность сдавать продукцию хозяйственной деятельности напрямую в торгово-логистический центр.

Обсудили вопрос строительства оптоволоконной линии связи на участке Кирово-Бестях-Баханай-Жиганск протяженностью 393 км. При решении финансирования Ростелеком готов начать прокладку ВОЛС до Жиганска и закончить в 2023 году.

«Мы посмотрели объекты, поговорили с руководителями и работниками, узнали из первых уст, какие проблемы волнуют, над чем работать дальше. Помимо строительства соцобъектов жители района поставили вопрос освещения республиканской дороги из аэропорта до села, изменения сроков охоты, также нет своего местного производства молочной продукции, предлагается создать хозяйство КРС до 50 голов», – сказал Андрей Тарасенко.

Особое внимание было уделено Центру подготовки рабочих кадров «Арктика», где реализуются программы среднего профобразования, в том числе «обработчик рыбы», «оленевод». Сейчас учебный корпус и общежитие располагаются в ветхих зданиях. Для того чтобы перевести «Арктику» в каменное здание необходимо строительство новой котельной, которое стратегически важно для всего села и разгрузит центральную котельную. Премьер республики поручил МинЖКХ решить вопрос в ближайшие сроки.

Что касается программы капитального ремонта школ, премьер поставил задачу до 15 марта направить все заявки от района на проведение работ 2023 году, это два объекта в Бестях и Жиганск.

Рабочая группа посетила социальные объекты района – детсад «Дэвэлчэн», Жиганскую среднюю школу, Центр подготовки рабочих кадров «Арктика», Дом-интернат для престарелых и инвалидов, также СХПК «Жиганский» и центральную котельную.