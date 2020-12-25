Развитие традиционных видов хозяйствования основа благополучия якутской Арктики
СТЕПАНОВ Константин Максимович, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), профессор кафедры пищевой технологии и индустрии питания Арктического государственного агротехнологического университета:
— Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ обратил большое внимание на развитие традиционных отраслей хозяйственной деятельности, с целью обеспечения жителей качественными и натуральными продуктами питания.
Широкое внедрение пищевых продуктов нового поколения из местного сырья способно внести значительный вклад в продовольственную безопасность региона.
В свете сложившихся тенденций совершенствования технологии безотходного производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции в современном этапе, необходимо уделить внимание на направление пищевой биотехнологии и подготовки кадров в этой области, которые являются актуальными и востребованными.
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