Развитие системы здравоохранения обсудили на форуме «Якутск 4.0.0 СТАРТ»

Участники обсудили предложения по развитию системы здравоохранения в Якутске и обменялись опытом с другими регионами

На площадке форума «Якутск 4.0.0 СТАРТ» в рамках блока «Развитие социальной инфраструктуры – основа повышения качества жизни» состоялась дискуссионная площадка «Здоровый Якутск – здоровая республика», на которой участники обсудили предложения по развитию системы здравоохранения в столице республики и обменялись опытом с другими регионами.

В качестве участников были зарегистрированы более 120 инициативных людей из разных сфер деятельности: медицина, общественные организации, представители городской власти, а также просто инициативные горожане.

По словам модератора площадки — главного внештатного специалиста по медицинской профилактике министерства здравоохранения Якутии, главного врача Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алены Никитиной, дискуссия посвящена здоровью населения города Якутска.

«По итогам работы данной площадки мы должны выработать такие предложения, которые лягут за основу будущей стратегии развития Якутска в плане системы здравоохранения. Мы должны подчеркнуть именно межведомственный характер работы по укреплению здоровья населения города, потому что это не только задача муниципальных образований, но и задача республики. Ведь в Якутске живёт более трети населения республики», — отметила Алена Никитина.

Одним из главных приглашённых спикеров стал директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина — ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Олег Аполихин, который в своём выступлении отметил, что на сегодня для комфортной жизни людей мер социальной поддержки недостаточно, и простым увеличением пособий проблему рождаемости не решить.

«Необходима комплексная межведомственная программа, включающая разработку документов стратегического планирования, которые должны включить в себя два направления государственной политики в сфере демографии: законодательные и организационные меры, которые, в свою очередь, строятся на принципах охранительной, стимулирующей и ограничительной политики государства. Нам нужна стратегия демографической безопасности», — подчеркнул Аполихин.

Также перед участниками дискуссионной площадки выступила уполномоченный по правам ребёнка в республике Татарстан, основатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Она поделилась опытом реализации проекта «Ментальное здоровье» республике Татарстан, направленного на раннюю диагностику, обеспечение условий доступности объектов инфраструктуры и социальных услуг для людей с расстройством аутистического спектра, а также о программе лечения от алкоголизма родителей несовершеннолетних за счёт средств республики «Точка трезвости». Кроме того, о своём проекте о введении национального бренда заботы о материнстве «Здравствуй, мама» рассказала член Общественной палаты РФ, президент Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

По итогам дискуссионной площадки все озвученные предложения войдут в итоговую резолюцию, которая станет основой для внесения изменений в стратегию социально-экономического развития городского округа «Город Якутск» на период до 2032 года.