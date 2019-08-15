Развитие интеллекта ребенка напрямую зависит от чтения

Детское издательство «Кэскил» им. Н.Е. Мординова — Амма Аччыгыйа выступило инициатором Форума проектов «Читательская компетентность — основа интеллектуального развития ребенка». Принятая по его итогам резолюция будет учтена при формировании учебного плана во всех учреждениях. Идею проведения Форума поддержала заместитель министра образования Ирина Любимова.

Бурное развитие цифровых и информационных технологий оттеснило главный академический навык — чтение литературы и периодических изданий. Их заменяют электронные книги, сайты и социальные сети. Сейчас у детей развито «клиповое мышление»: поверхностное и расплывчатое. Система ЕГЭ навязывает и вовсе мыслить шаблонно.

Только чтение классической и современной литературы, газет и журналов остается особняком среди навыков, развивающих интеллект и творчество. От него напрямую зависит интеллектуальное развитие человека. Сегодня проблема детского чтения стоит остро во всем мире.

21 августа состоится Форум «Читательская компетентность — основа интеллектуального развития ребенка: проект по привлечению детей и их родителей к чтению». В нем примут участие библиотекари, заместители директоров по воспитательной работе школ республики, классные руководители, детские писатели и журналисты Якутии.