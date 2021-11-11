Развитие АПК и пригородов Якутска рассмотрели на комиссии Гордумы

Финансирование агропромышленного комплекса и пригородов г. Якутска из городского бюджета на следующий год рассмотрели 11 ноября на постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса Якутской городской Думы под председательством Парасковьи Козловой. Напоминаем, в эти дни идет рассмотрение прогноза местного бюджета в первом чтении на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Ольга Максимова, начальник Департамента финансов окружной администрации г. Якутска, ознакомила с объемами финансирования муниципальной программы «Развитие агропояса городского округа г. Якутск на 2020-2024 годы».

Основной целью этой программы является повышение уровня самообеспечения городского округа местной, свежей и натуральной продукцией, а также устойчивое развитие пригородов.

На реализацию этой программы на 2022 год предусмотрено 27,4 млн. руб., по сравнению с 2021 годом рост составил 1,6 млн. руб.

На развитие пригородных территорий, куда входит с. Марха, Кангалассы, Табага, Маган, Тулагино-Кильдямцы, Хатассы, на 2022 год объем финансирования было озвучено на уровне 184,6 млн. руб.

Основной темой обсуждения стало развитие собственного молочного производства и строительство летней фермы ООО «Багарах», который 100% является муниципальным предприятием. Как сообщила Парасковья Козлова, на приобретение оборудования для переработки молока им требуется порядка 25 млн. руб.

В завершении заседания члены комиссии приняли решение, чтобы в следующем году в ходе исполнения бюджета предусмотрели средства на строительство сайылычного хозяйства. Для обустройства цеха по переработке молока будет составлена проектно-сметная документация.