Развеивая мифы о вечной мерзлоте. Выпуск 2
Заместитель директора по науке Института Мерзлотоведения СО РАН им. П.И. Мельникова д.г.н. Александр Николаевич Федоров сегодня расскажет зрителям о коллективном труде поколений мерзлотоведов Якутии и кооперации международного сотрудничества в сфере мерзлотоведения.
Александр Федоров остановится на особенностях одного из важнейших результатов коллективной работы ученых и инженеров мерзлотоведов – это составление карт, востребованность которых при освоении территорий республики сегодня высока как никогда.
Из первого выпуска вы узнали, что Центральная Якутия и особенно заречные улусы сегодня из-за повышения среднегодовой температуры подвержены сильным деградационным процессам.
Что нас ждет в ближайшем будущем? Ученые-мерзлотоведы в рамках специального проекта готовят научно-популярную литературу для якутян, где освещают ответы на подобные вопросы.
Приятного просмотра!
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