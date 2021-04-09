Развеивая мифы о вечной мерзлоте. Выпуск 2

Заместитель директора по науке Института Мерзлотоведения СО РАН им. П.И. Мельникова д.г.н. Александр Николаевич Федоров сегодня расскажет зрителям о коллективном труде поколений мерзлотоведов Якутии и кооперации международного сотрудничества в сфере мерзлотоведения.

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Александр Федоров остановится на особенностях одного из важнейших результатов коллективной работы ученых и инженеров мерзлотоведов – это составление карт, востребованность которых при освоении территорий республики сегодня высока как никогда.

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Из первого выпуска вы узнали, что Центральная Якутия и особенно заречные улусы сегодня из-за повышения среднегодовой температуры подвержены сильным деградационным процессам.

Что нас ждет в ближайшем будущем? Ученые-мерзлотоведы в рамках специального проекта готовят научно-популярную литературу для якутян, где освещают ответы на подобные вопросы.

Приятного просмотра!