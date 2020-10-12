Разрушительная сила мести …

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница Якутска с заявлением о повреждении имущества. Она сообщила, что сдала посуточно в аренду квартиру на несколько дней одному мужчине. Когда заявительница приехала проверить квартиру, то обнаружила разбитый телевизор. Материальный ущерб составил 15 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина.

Как выяснилось, злоумышленник на несколько дней снял посуточно квартиру. Когда хозяйка приехала проверить жилье, то застала арендатора в нетрезвом состоянии. Между ними возник конфликт, вследствие чего женщина выставила мужчину из квартиры. Тогда у злоумышленника возник умысел повредить технику в отместку за то, что его выгнали. Подозреваемый открыл ключом, который собственница квартиры забыла забрать, дверь и намеренно повредил телевизор.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.