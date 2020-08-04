Разрушенные тротуары на Чайковского восстановят

На этой неделе АО «Водоканал» приступил к работам по прокладке магистрального водовода на улице Чайковского. Как пояснили в МКУ «Главстрой» в прошлом году, во время работ по капитальному ремонту данной улицы, работы «Водоканалом» не выполнялись ввиду отсутствия финансирования.

В этом году для прокладки магистрального водовода от ул. Кеши Алексеева до ул. Каландаришвили им приходится разбирать уложенный в прошлом году тротуар и частично асфальтовое покрытие ул. Чайковского. После завершения работ по прокладке трубы, «Водоканал» должен восстановить разрушенные элементы благоустройства и асфальтового покрытия до наступления холодов, отметили в МКУ «Главстрой».

В Управлении Сайсарского округа сообщили, что следят за ходом работ и направили письмо в адрес АО «Водоканал» с требованием восстановить разрушенные в ходе земляных работ тротуары и другие элементы благоустройства.