04.08.2020
19:54
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Якутск

Разрушенные тротуары на Чайковского восстановят

На этой неделе АО «Водоканал» приступил к работам по прокладке магистрального водовода на улице Чайковского. Как пояснили в МКУ «Главстрой» в прошлом году, во время работ по капитальному ремонту данной улицы, работы «Водоканалом» не выполнялись ввиду отсутствия финансирования.

В этом году для прокладки магистрального водовода от ул. Кеши Алексеева до ул. Каландаришвили им приходится разбирать уложенный в прошлом году тротуар и частично асфальтовое покрытие ул. Чайковского. После завершения работ по прокладке трубы, «Водоканал» должен восстановить разрушенные элементы благоустройства и асфальтового покрытия до наступления холодов, отметили в МКУ «Главстрой».

В Управлении Сайсарского округа сообщили, что следят за ходом работ и направили письмо в адрес АО «Водоканал» с требованием восстановить разрушенные в ходе земляных работ тротуары и другие элементы благоустройства.

Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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