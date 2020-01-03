Разрушен мост между ЯПАК и «Союз-Авто»

Следующий шаг – выбить «Союз-Авто»?

27 декабря 2019 года Сергей МАКСИМОВ отработал последний день на посту директора МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания». Решение об увольнении он принял сам и давно, и тогда же написал заявление, сообщает SakhaLife информированный источник. Максимов, отвечая на вопросы прессы, подтвердил, что уволился сам.

Однако, хотя Максимов говорит, что принял решение самостоятельно, логично предположить, что постоянные публичные выпады в адрес автобусников от мэра сподвигли его оставить свой пост.

Напомним, что на выборах мэра Якутска в 2018-м автобусники организованно поддержали Александра САВВИНОВА.

Сразу после победы Сардана АВКСЕНТЬЕВА стала настаивать на популярных мерах — снижении проезда в автобусах. Автопредприниматели стояли на том, что при безналичном расчете снижать тариф нельзя. В итоге, было принято компромиссное решение – тариф был снижен на 2 рубля при оплате наличными. При безналичной расчете тариф остался прежним. Как сообщает эксперт SakhaLife, наличка составляет 15-20% от общего дохода в автобусных перевозках.

Что касается Максимова, он сам вырос в Якутске, в квартале автобусников, еще мальчишкой наблюдал за городским транспортом. В 90-ые годы стал автопредпринимателем, сам сидел за рулем. «Союз-Авто» был создан вынужденно, чтоб ответить на вызов времени. Нелегко было объединить всех, убедить действовать сообща, ведь это было время развала в стране в целом. Но в среде автопредпринимателей выделились свои лидеры, наиболее ярким из которых стал Сергей Максимов. Да и другие стали понимать, что сообща легче отбиваться от криминала, который делал попытки взять контроль над бизнесом, где крутятся наличные деньги. Так же «Союз-Авто» помогал противостоять беспределу чиновников, вспоминает эксперт. Хорошо еще, что мэр МИХАЛЬЧУК более-менее понимал ситуацию, и поддержал «Союз-Авто».

Горожане сами свидетели, что автобусные услуги в Якутске предоставляются нормально. Отдельные жалобы в сфере услуг всегда бывают. Тем более, что автобусы ежедневно перевозят десятки, сотни тысяч горожан. Но в целом, бизнес работает хорошо. В том числе и потому, что это саморегулируемая сфера. Основные вопросы участники рынка решают сами, без чиновников.

Максимов вовсе не стремился возглавить ЯПАК. Его полтора года уговаривал Айсен НИКОЛАЕВ, когда был мэром Якутска, сообщает наш источник. Потому что Айсен Сергеевич мыслит стратегически. Он понимает, что частники всегда работают эффективней, чем государственные и муниципальные предприятия. И статистика это подтверждает. Прежний мэр считал, что, наоборот, ЯПАК надо акционировать, чтоб он не висел тяжким бременем на бюджете города, а автопредприниматели, имея лидеров в своей среде, готовы нести ответственность за перевозки по всем направлениям. А кто может лучше всех акционировать? Конечно же, тот, кто все знает в этой сфере. Поэтому и приложил усилия, чтобы ЯПАК возглавил Сергей Максимов. И чтоб ЯПАК и «Союз-Авто» нормально сотрудничали, без необходимости разруливать возникающие ситуации чиновникам мэрии. А если сейчас его не ценят, зачем ему цепляться за место?

И, кстати, Максимову пришлось разъяснять ситуацию автопредпринимателям, потому что многие не понимали, почему он собирается возглавить конкурирующее предприятие. Все основные решения мы принимаем на общем собрании, все обсуждаем, и каждый водитель у нас уверен, что он будет услышан, продолжает наш источник. Договора, контракты – все решения принимаются коллегиально на собрании членов «Союз-Авто». Публичная строгая отчетность, у нас все прозрачно, ведь организация живет на взносы своих членов.

А ЯПАК? Что ЯПАК… До Максимова там была кадровая чехарда. Назначали человека со стороны, который не понимает ничего в нашей сфере, нашем бизнесе, которого автобусники не знают, не уважают. Ну и, соответственно, проработает год-полтора, да и сдуется… И по новой.

Нет, никаких протестов, акций по поводу увольнения Максимова не будет. Мы и так знаем, что мы сильны, но мы этим не злоупотребляем. Всякие слухи развели, типа, он переезжать собирается… Пока в Якутске есть «Союз-Авто», Максимову есть чем заниматься. Так же мы продумываем кое-какие проекты… Но в СМИ об этом рано говорить. Попридержу информацию.

Схема по автобусному бизнесу, которая работает в Якутске, которую мы сами постепенно создали, оказалась настолько успешной, что ее скопировали и другие города России.

Кстати, в Усть-Янском районе похоже выстроена работа. Глава улуса предложил влиятельному автопредпринимателю возглавить муниципальное транспортное предприятие. И рядом работают частники. И все нормально.

У нас много успехов. Диспетчерская, которую сами создали. Переход на газ. В других городах муниципалитеты это поддерживают. Но мы сами сообразили, что это выгодно. И сами переходим.

По отдельным жалобам пассажиров всегда поднимают волну. Нам, конечно, хочется, чтоб иногда просто отмечали наш труд, и говорили простое «спасибо», — поделился своим видением эксперт SakhaLife.

У Сарданы Авксентьевой оказалось другое видение организации автобусных перевозок в Якутске. На предновогодней встрече с журналистами Сардана Владимировна заявила, что в организации услуг маршрутных перевозок в городе основная ответственность должна быть определена за МУП ЯПАК.

«Моя позиция остается неизменной — я считаю, что мы должны переводить все на муниципальные рельсы. Вместе с тем субъекты малого и среднего бизнеса на автобусных маршрутах готовы к взаимодействию. Я считаю, что они жизнеспособны при приведении в соответствие графика движения и содержания автобусов в должном виде. Но, видимо, сейчас мы будем переводить их с прямых договоров с окружной администрацией на договоры с МУП „ЯПАК“, чтобы диспетчеризация и обслуживание проходили под крылом муниципального предприятия», — заявила градоначальница.

Так же Авксентьева выразила недоумение, почему автобусы ЯПАКа должны осуществлять междугородние рейсы. Например, маршруты Якутск – Покровск или Якутск – Жатай. Этими направлениями должен заниматься Минтранс, считает глава Якутска. Жатай – не пригород Якутска, а самостоятельное муниципальное образование. Обсудить этот вопрос мэр Якутска собирается с избранным в сентябре мэром Жатая Евгенией ИСАЕВОЙ.

Новый руководитель МУП «ЯПАК» будет назначен после новогодних каникул, сообщили в мэрии Якутска.

Те, кто что-то понимают, предпочитают уйти. Вот и Лилия СИМОНОВА, начальник транспортного отдела мэрии уволилась по собственному желанию, говорит наш источник.

Остается констатировать, что мэрия решительно взялась за автобусный вопрос. Сейчас действует налаженная схема, она надежно работает и предоставляет горожанам транспортные услуги. Конечно же, требуется улучшение, совершенствование работы.

Но мэрия не собирается ограничиться кадровыми пертурбациями. Судя по заявлениям Сарданы Авксентьевой, разрушив «мост» между ЯПАК и «Союз-Авто» через увольнение Максимова, следующим шагом станет ослабление автопредпринимателей известным способом – разделяй и властвуй. Через заключение договоров не через «Союз-Авто», а напрямую с автопредпринимателями. Возможно, это будет делать не сама мэрия, а ЯПАК. И тогда нынешним союзникам — владельцам частных автобусов придется биться и конкурировать друг с другом за право работы. И решать все будет муниципалитет или подведомственное его предприятие. И если это удастся, «Союз-Авто», который сейчас выступает и как работодатель, и как профсоюз, вряд ли будет нужен.

Но тогда все споры, сложные ситуации между автопредпринимателями, между муниципальным транспортом и частным, которые организация вместе с ЯПАК регулировала, хлынут в мэрию и в суды. При таком раскладе, новому руководителю транспортного отдела мэрии или руководителю ЯПАК придется регулировать многие вещи в ручном режиме.

Не совсем понятно, зачем мэрия взялась регулировать и ломать схему, которая и так нормально работает. Ведь лучшее решение проблемы — договариваться за столом переговоров. В Якутске столько проблем – мусор не вывозится, бродячие собаки чувствуют себя хозяевами на улицах, бутлегеры процветают, есть куда приложить энергию.

Будет ли жизнеспособен новый подход мэрии, увидим. Для широкого круга якутян «симбиир», чья креатура стоит во главе предприятий, как именно организован тот или иной бизнес. Главное для горожан – чтобы автобусы часто ходили. Остается надеяться, что при всех этих реформах в разгар якутской зимы, транспортные услуги будут оказываться должным образом.