18.07.2022
21:50
399
Якутск
Разруха в Якутске! Ужасное состояние памятника возмутило якутян
Нам пишут:
Здравствуйте! Объект культурного наследия — памятник Абакаяде и Семену Дежневу… QR-код есть, но не открывается…
Памятник неухоженный, разбитый, все плиты и лестница сломаны и в трещинах…
Жаль, что в центре города в юбилейный год такое…
Фото: От подписчика
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
#памятник землепроходцу Семену Дежневу и его жене Абакаяде#памятники якутия#Разруха в Якутске! Ужасное состояние памятника возмутило якутян#республика саха (якутия)#Якутия#Якутск
Один комментарий на «Разруха в Якутске! Ужасное состояние памятника возмутило якутян»
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