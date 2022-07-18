Разруха в Якутске! Ужасное состояние памятника возмутило якутян

Нам пишут:

Здравствуйте! Объект культурного наследия — памятник Абакаяде и Семену Дежневу… QR-код есть, но не открывается…

Памятник неухоженный, разбитый, все плиты и лестница сломаны и в трещинах…

Жаль, что в центре города в юбилейный год такое…