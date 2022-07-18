18.07.2022
21:50
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Якутск

Разруха в Якутске! Ужасное состояние памятника возмутило якутян

Нам пишут:

Здравствуйте! Объект культурного наследия — памятник Абакаяде и Семену Дежневу… QR-код есть, но не открывается…
Памятник неухоженный, разбитый, все плиты и лестница сломаны и в трещинах…
Жаль, что в центре города в юбилейный год такое…

Фото: От подписчика
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
Один комментарий на «Разруха в Якутске! Ужасное состояние памятника возмутило якутян»
  1. Увар 18.07.2022 22:30

    Просто тьфу 🤤

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