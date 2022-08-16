16.08.2022
21:16
693
Якутск
Разруха в Якутске: Опасный провал на пустыре студгородка!
Фотофакт: Опасный провал на пустыре студгородка, будьте внимательны! Фото Марианны Верховцевой.
Фото: автора
Источник: Марианна Верховцева
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