16.08.2022
21:16
693

Якутск

Разруха в Якутске: Опасный провал на пустыре студгородка!

Фотофакт: Опасный провал на пустыре студгородка, будьте внимательны! Фото Марианны Верховцевой.

Фото: автора
Источник: Марианна Верховцева

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх