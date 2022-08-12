Разруха в Якутске. 203 микрорайон начал разрушаться?

Фотофакт: В доме номер 1 на 203 микрорайоне начались ремонтные работы.

Нам пишут жители дома номер 1. Этим летом у нас начался капитальный ремонт здания. Рабочие разрыли всю территорию двора и, как водится, бросили все не доделав. Спорт площадка закрыта якобы на реконструкцию. Мы видели как с неё постепенно исчезал спорт инвентарь, кольца, ворота, сетки и вот теперь она полностью разрушена и закрыта.

Теперь наша молодёжь сидит по скамейкам во дворе и грустят. Просим ускорить ремонтные работы и, наконец, восстановить спортплощадку. А также приобрести спорт инвентарь и внимательно следить, чтобы не воровали.

А ведь ещё год назад тут кипела жизнь, жильцы занимались спортом а теперь сплошная разруха. И это называется новый дом, элитный микрорайон.