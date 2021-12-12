12.12.2021
11:14
144
Якутия
Разрешено движение по автозимнику через Амгу
Приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» разрешено движение автотранспорта с общим весом до 5 тонн по ледовому автозимнику через реку Амгу на 196+822 км автодороги «Амга» в Амгинском улусе (районе) с 10 декабря 2021 г.
Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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