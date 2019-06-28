Разработки специалистов «Саханефтегазбыта» во благо Якутии

Ежегодно в последнюю субботу июня в Российской Федерации отмечается профессиональный праздник День изобретателя и рационализатора.

«Согласно майскому указу президента России Владимира ПУТИНА ежегодно необходимо повышать производительность труда на 5%. В АО «Саханефтегазбыт» трудятся уникальные специалисты, которые «двигают» производство. Их инициативы не только приносят пользу компании, но и помогают нашим «кулибиным» реализовать свои талант и идеи. Разработки АО «Саханефтегазбыт» полностью адаптированы к климатическим условиям республики, импортозамещение позволяет значительно экономить на покупке оборудования и комплектующих, обеспечивать потребность якутян в нефтепродуктах, наладить бесперебойные поставки топлива», — считает руководитель Виктор ЛЕБЕДЕВ.

Ни одна современная нефтебаза в Якутии не обходится без цифровых термометров – термопар, которые предназначены для измерения температуры нефтепродуктов в резервуарах при их приемке, хранении и выдаче.

Рабочая группа во главе с первым заместителем генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» Антоном РЫБКИНЫМ еще в начале 2000-х годов адаптировали устройство для измерения температур. Разработанный термометр цифровой «СИМ-15» работал по принципу электроградусника и позволял измерить температуру ГСМ в огромных цистернах на нефтебазах. Измерения путем математических расчетов помогают определить массу нефтепродуктов в емкостях.

Совместно с компанией «Сибирь-Комплекс» устройство было запущено в массовое производство. Адаптированная к климатическим условиям Севера разработка имела небольшую стоимость. Значительным отличием от заграничных аналогов была доступность, простота техобслуживания, а поверка изделия производилась в любом Центре стандартизации России.

Данные термопары производятся на заводе в Новосибирске и активно используются в нефтяной промышленности. Сейчас выпускается уже второе, усовершенствованное поколение этих приборов — «СК-Терм». Само устройство состоит из блока измерительного и датчика температуры, соединенных между собой кабелем. В качестве термочувствительного элемента используется платиновый термоэлемент. Кроме самого прибора были разработаны комплектующие.

Отличительной особенностью «СК-Терм» является возможность длительно производить измерения при температурах вплоть до -50 °С. Термометры могут применяться в различных отраслях промышленности, в том числе опасных по взрыву газа, измерения температур жидких веществ.

Отметим, что немецкий физик Иоганн ЗЕЕБЕК заложил основы для работ в области термоэлектричества. Открытое им термоэлектричество используется для изготовления термопар (термоэлектрических преобразователей). Это устройства, которые применяются для измерения температур в промышленности, научных исследованиях, медицине, в системах автоматики.

Группа специалистов под руководством главного инженера АО «Саханефтегазбыт» Эдуарда ЧИКАЧЕВА разработали и внедрили в производство мобильные установки розлива нефтепродуктов. Это устройство позволяет производить розлив нефтепродуктов в соответствии с правилами пожарной и промышленной безопасности, непосредственно в местах потребления ГСМ. Первый опытный образец был испытан на базе Среднеколымской нефтебазы.

Сейчас производство МУР налажено на базе Жатайского завода металлоконструкций. Семь установок уже функционируют в Нюрбинском, Олекминском, Ленском улусах, в Усть-Куйге, Белой Горе, Среднеколымске и Батагае. Установка состоит из резервуара, насосного и операторского блоков. Мобильная установка розлива имеет оптимальные размеры для транспортировки, оснащена современными системами пожаротушения, автономной системой отопления и полностью подготовлена для работы в условиях Крайнего севера.

Помимо этого, на Якутской нефтебазе АО «Саханефтегазсбыт» была создана уникальная линия производства и розлива тарированных нефтепродуктов. Аналогов этого изобретения нет в России.

Специалистами АО «Саханефтегазсбыт» также разработаны специальные канистры объемом в 25 и 40 литров для нефтепродуктов. Способ получения композиции для формирования емкостей запатентован. Тара заполняется бензином различных марок и дизтопливом. Компания производит подобные канистры самостоятельно из специального материала с добавлением антистатического компаунда.

В данное время в АО «Саханефтегазсбыт» совместно с Институтом проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук ведется работа по разработке композита для производства канистр на основе отечественного сырья.