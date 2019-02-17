Разработки педагогов из Якутии признаны лучшими в ДВФО

В конце января в Москве состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». В числе победителей по Дальневосточному федеральному округу есть и педагоги из Олекминска. Это заведующая Центром развития ребенка «Звездочка» Нина Келлер, ее заместитель по воспитательно-образовательной работе Галия Бельчусова и старший воспитатель Елена Мушта.

Образовательная программа «Олекмоведение для дошкольников», разработанная педагогами района, вошла в число лучших работ республиканского этапа конкурса в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» и была рекомендована для участия на региональном, а затем и на федеральном уровне.

В конкурсе «За нравственный подвиг учителя» мы участвуем с 2014 года с благословения отца Андрея Уразова, — рассказывает Галия Бельчусова. – Впервые на конкурс мы представили методические разработки по игре-викторине, посвященной нашему старинному городу Олекминску. В 2016 году выступили с проектом, который стал обладателем районного Гранта, «В семье единой мы живем». По сути, представленные работы являются разделами образовательной программы «Олекмоведение для дошкольников», на которой строится деятельность нашего учреждения. В прошлом году она была полностью переработана и составлена в соответствии с ФГОС ДО, были добавлены новые разделы «Мы помним, мы гордимся», «Мы разные, но мы вместе». Таким образом, обновленная программа была отмечена на республиканском, региональном и федеральном уровнях.

По программе «Олекмоведение для дошкольников» детский сад «Звездочка» работает практически с основания, кстати, в этом году учреждение отмечает 30-летний юбилей.

Разработанная программа предусматривает ознакомление дошкольников с историческим, культурным, национальным, географическим, природно-экологическим своеобразием родного края посредством различных экскурсий, выставок, игр, проектной и исследовательской деятельности. Все это позволяет детям узнать о прошлом и настоящем нашего родного города, воспитать в них чувства любви и гордости за земляков, — отметила Елена Мушта.

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» прошла в Государственном Кремлевском Дворце 31 января, куда были приглашены и олекминские педагоги в составе делегации Якутской епархии.

Праздничное мероприятие нас поразило своей масштабностью и особой атмосферой. Присутствующих приветствовали первые лица нашей страны – Президент РФ В.В. Путин и Святейший Патриарх Кирилл. Особенно запомнилось выступление сводного хора Русской Православной Церкви, состоящего из 700 певцов. Действо было потрясающим, — делятся впечатлениями педагоги.

Кроме этого, Елена Мушта и Галия Бельчусова приняли участие в работе XIX Всероссийской конференции «Развитие духовно-нравственной основы образования в контексте программы «Социокультурные истоки. Служение Отечеству».

Центр развития ребенка «Звездочка» является единственным учреждением в районе, который реализует образовательную программу «Истоки». Она примечательна тем, что дети в игровой форме учатся быть добрыми, уважать старших, любить свою Родину и т.д. На конференции заслушали доклад непосредственного автора и руководителя программы И.А. Кузьмина, а также познакомились с опытом работы коллег из Ханты-Мансийского АО, городов Вологда, Великий Устюг, Алатырь и др.

Автор: Татьяна РОМАНОВА / Газета «Олекма»