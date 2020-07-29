Разработки АЛРОСА вошли в 100 лучших изобретений России



Сразу четыре патента АЛРОСА включены в базу победителей номинации Роспатента «100 лучших изобретений России» за 2019 год и первое полугодие 2020 года. Достижения изобретателей компании представлены в разделе «Горная промышленность, строительство и строительные материалы».

«Ежегодно, в преддверии Дня изобретателя и рационализатора РФ, Роспатент публикует список 100 лучших изобретений России. В конкурсе приняли участие более 37 000 запатентованных в 2019 году разработок. Участие в таком престижном конкурсе и награждение дипломами сразу четырех изобретений, патентообладателем которых является АЛРОСА, характеризует эффективность работы систем научно-технического развития и управления интеллектуальной собственностью в нашей компании», — прокомментировала Наталья Гизатулина, главный специалист научно-технического отдела АЛРОСА.

Цель данного конкурса – привлечение инвестиций в инновационную сферу, повышение конкурентоспособности отечественной продукции и содействие продвижению российских разработок на отечественном и мировом рынках.

Дипломом Роспатента отмечены разработки работников АЛРОСА: «Способ предконцентрации алмазосодержащих руд» (авторы: Федянин А.С., Попадьин Е.Г., Шмаров Г.П.), «Устройство для заряжания восстающих скважин и способ заряжания» (авторы: Кириллов Д.С., Ковалевич С.В.), «Способ подготовки силикатных и карбонатных проб горных пород и минералов-индикаторов кимберлита для спектрометрического анализа» (авторы: Коленченко М.О., Александрова А.А., Никифорова Р.Т.), «Устройство для сепарации алмазов» (авторы: Белоцерковский С.Р., Никитин Г.М., Гладков А.П., Николаев Д.П., Мацнев Д.Н., Тихвинский А.В., Ханипов Т.М.).

«Первое изобретение относится к области добычи полезных ископаемых и может быть использовано, например, при разработке месторождений беднотоварных алмазосодержащих руд. Разработка Ковалевича С.В. и Кириллова Д.С. относится к области горного дела и может использоваться при ведении буровзрывных работ в подземных условиях. Третье техническое решение относится к способам исследования материалов путем определения их химических свойств в жидком состоянии. Разработка уже используется в лаборатории рентгеновских и спектральных методов отдела лабораторного обеспечения геологоразведочных работ НИГП, — рассказал Андрей Черепнов, главный инженер – председатель комиссии по вопросам изобретательской и рационализаторской деятельности в АЛРОСА. — Устройство для сепарации алмазов относится к области добычи полезных ископаемых, а именно к рентгеновским способам обогащения различных пород полезных ископаемых. Может быть использовано при сепарации алмазосодержащей породы».

Список «100 лучших изобретений России» опубликован на сайте ведомства с указанием авторов, патентообладателей, номеров патентов и патентных заявок, а также контактов патентообладателей или их представителей.