Разработан проект по переработке вторсырья в Чурапчинском улусе

В Чурапчинском улусе на заседании экономического совета обсудили стратегические вопросы развития наслегов. Со своими проектами выступили руководители наслежных администраций.

Директор МАОО ДО «Чурапчинский учебно-производственный комбинат» Вячеслав Попов отчитался об исполнении планов по итогам прошлого года и рассказал о планах на текущий год. Глава Чакырского наслега Константин Лебедев представил проект создания частного производственного бизнес-инкубатора «Workskills». Глава Хоптогинского наслега Борис Архипов выступил с проектами “Современный сельский микрорайон “Сатабыл” в селе Дирин» и «Комплексная компактная застройка жилых территорий на участке Мэлдьэхси Хоптогинского наслега».

“Наши проекты заключаются в том, чтобы обеспечить инженерную инфраструктуру для молодых семей, которые в дальнейшем планируют построить свое жилье в сельской местности. Земельные участки есть, вопросы дороги, света, газа также разрабатываются . По программе комплексная застройка жилых территорий в этом году не успеваем. Нам предложено подготовить проект с экономическим учетом всех уровней по данному направлению”, — поделился глава наслега.

По итогам заседания председатель Андрей Ноговицын акцентировал внимание на необходимости участия с этими проектами в грантовых программах и проектах по поддержке предпринимателей, предлагаемых министерством предпринимательства, торговли и туризма Якутии. Кроме того, он заинтересовался проектом по переработке вторсырья и предложил главам наслегов рассмотреть внедрение этого проекта на местах.