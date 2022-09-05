Разнорабочий оставил ремонтную бригаду без инструментов

Полицией г. Якутска раскрыта кража электроинструментов на сумму более 90 тысяч рублей

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от представителя строительно-ремонтной организации. Мужчина сообщил, что из подсобного помещения библиотеки, в которой организация осуществляла ремонт, похищены электроинструменты. Общий материальный ущерб составил порядка 92 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали 20-летнего местного жителя, который работал разнорабочим в данной библиотеке.

Выяснилось, что подозреваемый, выбрав момент, когда он остался один в подсобном помещении, вынес оттуда в рюкзаке бензопилу, 2 болгарки, шуруповерт и перфоратор.

В отделе полиции злоумышленник признался, что сдал все похищенное в комиссионный магазин, выручив 17 тысяч рублей, с помощью которых расплатился со своими долгами.

В настоящее время все похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.