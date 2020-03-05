Разногласия на сессии Якутской городской Думы

4 марта состоялось заседание четырнадцатой (очередной) сессии Якутской городской Думы, на которой было рассмотрено двенадцать вопросов. Заседание прошло под руководством председателя Якутской городской Думы Альберта СЕМЕНОВА, в котором приняли участие глава города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА, заместители главы городского округа «город Якутск», руководители структурных подразделений Окружной администрации г.Якутска, начальники управлений округов, пригородов и другие.

В первую очередь были рассмотрены и приняты изменения в Устав городского округа «город Якутск», касающиеся запретов связанных с муниципальной службой и дисциплинарной ответственностью муниципальных служащих в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Далее были внесены изменения в решение Якутской городской Думы «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Расходы бюджета увеличены, в частности, на пополнение оборотных средств МУП «Жилкомсервис» и на разработку проектно-сметной документации для проведения берегоукрепительных работ в пригородных территориях города Якутска.

Также, с целью приведения в соответствие действующему законодательству, были утверждены новые редакции положений «О муниципальном финансовом контроле в городском округе «город Якутск» и «О бюджетном процессе в городском округе «город Якутск». Нововведения не вызвали обсуждения, все изменения были приняты единогласно.

Разногласия вызвал доклад главного архитектора, начальника Управления архитектуры и градостроительной политики Окружной Администрации Семена СЕРГЕЕВА с проектом о внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года №169-НПА «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск».

У депутатов возникло много вопросов при рассмотрении предложения об уменьшении минимальной площади земельных участков для многоэтажного строительства с 4000 кв. м до 2500 кв. м. По мнению депутатов, нельзя допускать уменьшение установленной регламентом минимальной площади земельных участков в зонах многоэтажной застройки, в связи с тем, что это непременно приведет к уплотнению уже сложившейся точечной застройки города.

В своём докладе начальник Управления архитектуры отметил, что данное предложение было инициировано застройщиками города Якутска. Вместе с тем, депутатам данное обращение представлено не было.

Кроме того, немало вопросов вызвали предложения об исключении основного вида функционального использования «Ведение огородничества» из территориальной зоны С-2А (зоны объектов сельхоз назначения) и о переводе отдельных территориальных зон, тогда как по ним идут судебные разбирательства.

По мнению депутатов, данные вопросы требуют тщательного изучения, широкого общественного обсуждения, прежде всего с профессиональным сообществом строителей и горожанами. С учетом этого, после обсуждения, депутатами было принято решение направить проект на доработку для повторного рассмотрения.

Владимир АММОСОВ, председатель комиссии Якутской городской Думы по градостроительству и архитектуре:

«Данный вопрос мы рассмотрим в ближайшее время на депутатских слушаниях с приглашением не только застройщиков, но и общественности города. Надеемся, что доводы администрации будут более обоснованными и разработчики проекта дадут конкретный ответ, как они исключат возможность возникновения точечной застройки города и защитят права садоводов. Ранее на комиссии этот вопрос также вызвал много сомнений, было предложено исключить ряд пунктов, по которым сотрудники администрации не смогли пояснить, для чего нужно переводить в лесной массив участки, которые могут иметь хозяев и предназначены для жилой застройки».

Кроме вышеперечисленного, на заседании сессии депутатами было решено учредить юбилейный знак городского округа «город Якутск» в честь 75-летия Великой Победы.

Решение о награждении Знаками отличия было принято без вопросов и единогласно.