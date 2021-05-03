03.05.2021
03:41
32
Происшествия
Размыта дорога Умнас
Со 2 мая 2021 в связи размывом земляного полотна автомобильной дороги регионального значения «Умнас» на участке км 113+650 – км 113+950 администрацией МО «Мальжагарский 1-й наслег» (с. Булгунняхтах) Хангаласского района объявлен режим чрезвычайной ситуации.
На участке дороги протяженностью 50 м (км 113+800 – км 113+850) РАД «Умнас» движение закрыто на одной полосе. Подрядной организацией ООО «Строй-В» произведена откачка накопленной воды, установлены временные дорожные знаки.
Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Анна ЖЕГУСОВА.
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