Размышления после кинопремьеры

Весенние кинопремьеры якутского кино радуют. Живописность полотен потрясает, дерзость кисти ошеломляет, воплощение замысла вдохновляет, будь-то это произведение дебютанта или профессионала: нашумевшие драмы «Пугало» Дмитрия Давыдова и «Черный снег» Степана Бурнашева, документальная драма Марины Калининой «Вечная память народа», военная история «Рядовой Чээрин» Дмитрия Кольцова, романтическая мелодрама Никандра Федорова «Миигин кытта ункуулээ» (Потанцуй со мной).

Последний в списке кинопродукт сложно сопоставлять с работами предыдущими — он стоит особняком. Фильм о чистой и нежной юношеской любви можно сравнить лишь с бесстрашным взмахом крыла «белой вороны» в тревожном и гнетущем пространстве современного кино.

Фильм молодого режиссера Никандра Федорова «Потанцуй со мной», на первый взгляд, достаточно наивен и прост, решен в классическом стиле советского, в чем-то индийского кино и, можно сказать, в лучших традициях японских дорам. Именно своей уязвимостью и подкупает работа дебютанта и его команды, своей искренностью, открытостью, эмпатиейй. Люди устали от повсеместной зауми, дидакта и замкнутости в кино. Возможно, пришло время новой искренности?

Впервые Никандр Федоров заявил о себе, как автор короткометражного фильма «Детство», став призером Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата» в 2017 году. Любовь Борисова тогда завоевала Гран-при за фильм «Чоочук», а Никандр взял призы в трех номинациях: лучший режиссер, лучший оператор, лучшая актерская работа. Уже тогда его незатейливый фильм подкупил жюри своей искренностью и тонкостью чувств. В нем рассказывается о мальчике, который сломал свой велосипед и из-за страха, что мама разозлится, убегает из дома и переживает неожиданные приключения. Слоганом фильма «Детство» вполне могли бы послужить строки из песни «Детство, мое постой, не спеши, погоди!». А для фильма «Потанцуй со мной» — уже другие, из песни о первой любви «Не повторяется такое никогда». Очевидно, что молодой режиссер весьма последователен в выборе сюжета для своих фильмов. Он фиксирует чувства своего взросления, и при этом, как бы возлагает на себя миссию ловца ускользающего времени — детства, отрочества, юности…Он ловит красоту, ощущения боли и радости, тревог и надежд молодого человека.

На пресс-показе один из журналистов посетовал на слабость сценария, и высказал пожелание: молодому режиссеру не помешало бы в будущем дружить с хорошими сценаристами. Упрек принят, но он оспорим. Фильм зрительно воспринимается, как лирическое настроение, романтическое путешествие в трепетный мир детства и юности, возврат в то неповторимое состояние влюбленности, когда тебе было совсем мало лет. В таком жанре сюжетные интриги и тяжелая драматургия излишни. К тому же и название фильма «Миигин кытта ункуулээ» звучит, как приглашение к танцу со своим внутренним миром, душой, памятью. Музыка Сергея Ярмонова, саундтреки Роберта Анхарова и оригинальной группы «Собо» сыграли здесь мощную эмоциональную роль, главенствующую и управляющую чувствами зрителя. Ваш покорный слуга, несмотря на почтенный возраст, воспринял этот фильм, как красивый музыкальный клип в полном метре. Это говорит о том, что интонация фильма выбрана точно и эстетически выверена. Подросткам всех времен и народов только этого и надо – музыки и любви. Учитывая, что в нашем кинематографе с жанром молодежного музыкального кино большие проблемы, да и в лучшие времена на него решались нечасто и немногие, дебют Никандра Федорова можно считать прорывом. Если кто-то сочтет это слишком громким заявлением, хорошо, скажем так: твердым и уверенным шагом вперед.

А вы знаете, что размещенный 13 марта в Instagram трейлер фильма «Миигин кытта ункуулээ» успешно набирает просмотры. Обратил внимание на него и оставил свой лайк известный казахстанский режиссер, клипмейкер Айсултан Сеитов, снявший музыкальные клипы таким знаменитостям, как Jah Khalib, Migos, Скриптонит, Sam Smith, Beyonce, Kanye West, Joji. Весьма оптимистичный знак, согласитесь! Мотивационный для всей творческой команды фильма.

PS: Большой респект и благодарность продюсеру Семену Шишигину, поддержавшему молодых кинематографистов. А также Георгию Николаеву, Сардане Саввиной, Любови Борисовой, Михаилу Лукачевскому, Семену Аманатову и другим старшим коллегам по цеху, оказавшихся рядом с Никандром Федоровым в нужном месте и в нужный час. В ваших делах и поступках всегда присутствуют мудрость и вкус утренней росы.