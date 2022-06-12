Размышления по выборам руководителя ФИЦ ЯНЦ СО РАН: мнение избирателя

10 июня состоялись две встречи кандидатов на пост генерального директора междисциплинарного сообщества семи исследовательских института республики. Дадим собственную оценку происходящих событий.

Первое, что бросается в глаза, по сути, представлены лишь два кандидата на пост. Это претендент Леонид Владимиров и действующий Михаил Лебедев. Доктор технических наук Евгений Николин на первых двух встречах дал понять части избирателей, что является формальной альтернативой, видимо на случай отсутствия реальных конкурентов у Михаила Лебедева. Несколько раз он склонялся к своей некомпетентности по некоторым вопросам и апеллировал к нынешнему опыту Михаила Лебедева. Видимо между ними действует такая стратегическая договоренность.

Большое внимание у избирателей должно быть обращено к концептуальной идее развития ФИЦ у наших кандидатов. Философы об идее (на греч. Ιδέα или «эйдос») говорили так: «Идея — это этот конкретный человек!», в смысле он может «держать» идею. Должность руководителя ФИЦ с недавних пор называется «генеральный директор», что можно перевести на понятный язык как идейный вдохновитель и стратег, ориентирующий направление основного движения. У него должна быть генеральная линия, главный ориентир для работы, понятный и вдохновляющий каждого из сообщества якутских ученых. Но такого явно мы не услышали у Михаила Лебедева, кроме собственно дублирования декларативности целевого предназначения собственно ФИЦ как кооперации институтов для междисциплинарных исследований, объединенных решением стратегических задач развития уникального региона. По сути их не было. Из речи Михаила Лебедева просто чувствовалось естественное желание сохранится его команде и той безыдейности, невнятной и непрозрачной.

Обобщая, можно оценить качество происходящего, которое мы попытались уловить из общего настроя и настроения, царившего на двух первых встречах. И дело не столько в кандидатуре Михаила Лебедева, а в запросе общества и конкретно научного сообщества на рывок, который наша страна должна решительно сделать, именно сегодня, сейчас.

Сегодня у нашего уникального региона есть все возможности и объективные факторы стать не просто пилотным Северо-восточным регионом страы для определенных нововведений, а регионом-лидером науки об Арктике и Холоде. Это Север — «пятый элемент», кристаллизующий в себе образцовое ведения хозяйствования на планете, представляющий синтез общества, культуры, новой экономики и экологии. Регион настолько хрупок и чувствителен в этом синтезе, что не прислушиваться к этому нельзя. Наш регион должен стать образцовым в этом плане. Все в нем испокон веков сплелось в единый тонко настроенный социо-природный механизм и задача человека, вооруженного научным знанием и высокими технологиями, воплотить все это инновационным отношением к природе, ресурсам и культуре. Исторический шанс региону выпадает именно в наше время. Не воспользоваться им?! Будущее, грядущие поколения нам этого не простят. Да и нам самим на склоне лет станет страшно и стыдно, что не сделали, не реализовали, не обрели полноту бытия как сообщество, как северяне, как нация.

Субъективно, в харизме и транслируемом организационном опыте, отвечая на вопросы избирателей, на голову оппонента превосходил Леонид Владимиров. Созидание Севера и Арктики начинается с научного осмысления, “что если не наука, кто, если не потомки «победителей Холода»” концептуализировал Леонид Владимиров, смогут по-настоящему созидать в этом особом регионе планеты и континента. Все его ответы выглядели обстоятельнее, даже, несмотря на полную театрализованность собрания, в принципе, бездарной «театральной постановки». У Михаила Лебедева всегда чувствовалась рыхлая аргументация, неуверенность, не дающая поверить избирателю в ее действенность, даже несмотря на хор поддержки «подсадного зала». «Зрительный зал» в большей массе представлял не избирателей, а актеров в масках массовки с надуманными вопросами, иногда провокационными и вымороченными аргументами. Общая атмосфера «разобраться с конкурентом» любыми способами, не искать пользы в критике и самокритике, в конце концов — споре об истине, о путях и способах развития якутской науки, не красит наше научное сообщество.

После обеда состоялось менее оживленное собрание еще двух институтов, где присутствовало гораздо меньше людей.

После выходных, остается один день — 14 июня для встречи с оставшимися избирателями 4-х институтов.

***

В скором времени, а это даже не годы, изменения сами придут сверху, продиктованные динамикой мирового переустройства, культурной и духовной жизни в России. Не соответствовать им внутренне, чревато.

Запрос у общества есть, но он пока «скомкан» решениями «либеральной недоидеологии» последних 30-ти лет демодернизации и безудержной реализации частнособственнической наживы.

Поэтому вопрос в том, будем ли мы внутренне готовы к интенсивной модернизации как регион и его интеллектуальный авангард — наука и образование — как синергийный комплекс, стоит актуально и жизненно важно для якутян. Фраза «наступит время, и это время сейчас…» стала актуальна во всех контекстах. Ждать, совершая сплин инерции последних 30-ти лет?!

Почти полную (без самого начала) аудиостенограмму первой дообеденной встречи кандидатов на должность руководителя ФИЦ с избирателями 10 июня прилагаем ниже. Извиняемся за качество записи и почти отсутствующие представления выступающих (поэтому вполне мог случиться «асинхрон» звука с картинкой-фотографией), хотя все при желании можно легко расслышать и идентифицировать.