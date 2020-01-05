Размеры дополнительных мер поддержки семьям с детьми в 2020 году в Якутии

С 1 января 2020 года изменились размеры дополнительных мер поддержки семьям с детьми, установленные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2019 года № 367 «О дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в Республике Саха (Якутия).

Размер единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка составляет двукратный размер прожиточного минимума для детей, установленного в целом по республике за второй квартал года, предшествующего году обращения.

В 2020 году размер выплаты составит 35 320 рублей.

Размер регионального материнского капитала при рождении (усыновлении) второго ребенка составляет 30 процентов размера материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установленного на дату рождения ребенка.

Размер материнского (семейного) капитала в 2020 году составит 466 617 рублей, соответственно размер регионального материнского капитала на детей, рожденных начиная с 1 января 2020 года составит 139 985,10 рублей.

Размер ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения им (ими) возраста трех лет в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину среднедушевого денежного дохода населения в республике, равен размеру прожиточного минимума для детей, установленного в целом по республике за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

В 2020 году размер выплаты составит 17 660 рублей.