Разлив сточных вод на озере Сайсары

28 декабря 2021 года Якутским комитетом ГЭН Минэкологии РС(Я) на основании информации в социальной сети WhatsApp и рейдового задания № 511 от 28.12.2021 г. по факту разлива (фекальных) сточных вод на озере Сайсаары, возле дома по ул. Лермонтова, 156/3 были проведены рейдовые мероприятия.

В ходе данного рейдового мероприятия при естественном освещении была осмотрена территория озера возле дома по ул. Лермонтова, 156/3 при этом зафиксированы следы разлива темного цвета, предположительно (фекальных) сточных вод из трубы дождевой канализации, так называемой ливневой системы города Якутска на ледовую поверхность озера, площадь разлива при этом составила 1750 квадратных метров.

В данное время по итогам рейдового мероприятия Якутским комитетом государственного экологического надзора Минэкологии РС(Я) проводится административное расследование, при этом предварительно выявлен виновник данного разлива. По окончанию расследования виновник будет привлечен к административной ответственности.