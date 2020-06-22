Разлив нефти в Аргахтахе: Следком Якутии начал доследственную проверку

По факту загрязнения окружающей среды в Среднеколымском районе начата доследственная проверка.

Колымским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по сообщению СМИ об утечке около четырех тонн топлива в почву из резервуара на дизельной электростанции в селе Аргахтах Среднеколымского района Якутии.

В сообщении указано, что утечка произошла из поврежденной емкости.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.