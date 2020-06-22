22.06.2020
15:22
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Происшествия

Разлив нефти в Аргахтахе: Следком Якутии начал доследственную проверку

По факту загрязнения окружающей среды в Среднеколымском районе начата доследственная проверка.

Колымским  межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по сообщению СМИ об утечке около четырех тонн топлива в почву из резервуара на дизельной электростанции в селе Аргахтах Среднеколымского района Якутии. 

В сообщении указано, что утечка произошла из поврежденной емкости. 

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
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