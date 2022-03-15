Разлив нефтепродуктов в Олекминском районе

Руководитель Олекминского комитета государственного экологического надзора Виктор Филиппов о разливе нефтепродуктов в Тянском национальном наслеге:

— На основании информации в социальных сетях о ДТП с причинением ущерба окружающей среде Олекминским комитетом экологического надзора было произведено выездное обследование. Старшим инспектором были проведены фото- и видеосъемка, отобраны пробы почвы, сделаны замеры на месте разлива нефтепродуктов. По данному факту Олекминским комитетом возбуждено административное расследование по части 2 статьи 8.6 (порча земель), в рамках которого будет установлено виновное лицо, предъявлены административные штрафы по данному факту. Кроме этого, будет рассчитан ущерб, нанесенный почве. По информации старшего госинспектора, который работал на месте происшествия, возможность загрязнения водного объекта исключена, так как он располагается на значительном удалении от него.