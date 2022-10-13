Разлив нефтепродуктов с судна в бухте Тикси проверяет транспортная прокуратура

Якутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды по опубликованной в сети «Интернет» информации о разливе нефтепродуктов с судна «Днепр», находящегося в бухте Тикси п.Тикси Булунского района Республики Саха (Якутия). Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего. При наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото: пресс-службы Источник: Якутская транспортная прокуратура

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