13.10.2022
19:38
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Экология

Разлив нефтепродуктов с судна в бухте Тикси проверяет транспортная прокуратура

Якутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды по опубликованной в сети «Интернет» информации о разливе нефтепродуктов с судна «Днепр», находящегося в бухте Тикси п.Тикси Булунского района Республики Саха (Якутия).

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего. При наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото: пресс-службы
Источник: Якутская транспортная прокуратура

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