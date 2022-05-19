Разлив нефтепродуктов обнаружен на реке Лене

Радужные пятна на поверхности воды реки Лены и сильный запах нефтепродуктов распространяются в Олёкминском районе Якутии. Загрязнение реки заметили местные жители примерно в 20 часов 18 мая на протяжении от Птичьих скал ниже г.Олёкминска до Нефтебазы. Об этом сообщают читатели портала SakhaNews. Получить официальный комментарий по поводу инцидента с загрязнением акватории реки Лены пока не удалось. Подробнее на SakhaNews.

Фото: SakhaNews Источник: SakhaNews

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх