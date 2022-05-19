19.05.2022
19:31
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Экология
Разлив нефтепродуктов обнаружен на реке Лене
Радужные пятна на поверхности воды реки Лены и сильный запах нефтепродуктов распространяются в Олёкминском районе Якутии. Загрязнение реки заметили местные жители примерно в 20 часов 18 мая на протяжении от Птичьих скал ниже г.Олёкминска до Нефтебазы. Об этом сообщают читатели портала SakhaNews. Получить официальный комментарий по поводу инцидента с загрязнением акватории реки Лены пока не удалось.
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Фото: SakhaNews
Источник: SakhaNews
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