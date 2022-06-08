08.06.2022
20:26
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Экология

Разлив нефтепродуктов на Алдане проверяет транспортная прокуратура

В Республике Саха (Якутия) транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания и охране окружающей среды в связи с происшествием на реке Алдан

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку по информации, поступившей из Томпонской инспекции государственного экологического надзора, о разливе нефтепродуктов 07.06.2022 на реке Алдан в районе местности Романовской протоки.

Предварительно уставлено, что пятна нефтепродуктов исходили из судна «СК-2027» ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», которое получило повреждение в результате удара о подводное препятствие при прохождении переката Нижний Черепановский. Судно перевозило груз – каменный уголь.

В результате происшествия жертв, пострадавших не имеется.

В настоящее время прокуратурой с участием Северо — Восточного управления государственного морского и речного надзора, управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия) проводится проверка по данному факту, устанавливаются причины транспортного происшествия, объемы разлива нефтепродуктов, а также конкретный источник разлива.

В Томпонском улусе выявлен разлив нефтепродуктов
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба транспортной прокуратуры Якутская

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