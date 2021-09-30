30.09.2021
19:46
689
Желток
Разгром в yyтэне Владимира Федорова!
Известный политик сообщил в своем инстаграме, что обнаружил разгром в своем уутэне – охотничьей избушке. Фотоловушки указали и злостного нарушителя, которым оказался хозяин якутской тайги – бурый медведь.
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