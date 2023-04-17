Разговор о важном: Депутат гордумы встретился со старшеклассниками
Десятиклассники столичной школы №5 провели День самоуправления. Миссия такого дня — создание условий для самореализации личности, профессиональной ориентации, воспитания самостоятельности, ответственного отношения к порученному делу, развития творческой деятельности учащихся. В программе Дня самоуправления школы сегодня – встреча с депутатом Городской Думы Николаем Васильевым.
На экране лекториума школы высвечиваются вопросы викторины:
- Что ты знаешь о местном самоуправлении,
- Способ формирования органов государства и местного самоуправления с помощью голосования?
- Официальный символ муниципального образования.
- Исполнительный орган власти на территории муниципального образования.
- Высшее должностное лицо муниципального образования. Наделенное полномочиями по решению вопросов местного значения.
Ребята живо реагировали на вопросы, отвечали, задавали ответные вопросы. Самым активным в завершении встречи Николай Васильев вручил в подарок книги.
— Почти час живого общения, заинтересованность школьников, интерес к законотворческой деятельности не может не радовать, — поделился впечатлениями о встрече со школьниками депутат Городской Думы Николай Васильев. – А те, кто до этого не знал, услышал и узнал сегодня.
В разговоре со старшеклассниками депутат поинтересовался и о их собственной общественной активности.
Учащиеся школы поддерживают идею самоуправления, с удовольствием участвуют в днях самоуправления.
Пятая школа участвует в волонтерском движении по сбору гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, один из кабинетов этой весной был открыт для желающих принять участие в изготовлении маскировочных сетей, и ребят очень активно поддержали горожане, приходили до или после работы, в выходные дни и вплетали в сетку заготовленные школьниками ленточки из ткани. Ребята собрали для военных посылку, вложив в нее связанные на уроках технологии теплые носки и рукавицы, приложив открытки с добрыми пожеланиями и изготовленными вместе с родителями обереги.
За этим, в общем-то, будничным в сегодняшней ситуации делом — понимание необходимости единения в столь сложный для страны период. Это важно, как и сегодняшний урок воспитания общественной активности.
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