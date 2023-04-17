Разговор о важном: Депутат гордумы встретился со старшеклассниками

Десятиклассники столичной школы №5 провели День самоуправления. Миссия такого дня — создание условий для самореализации личности, профессиональной ориентации, воспитания самостоятельности, ответственного отношения к порученному делу, развития творческой деятельности учащихся. В программе Дня самоуправления школы сегодня – встреча с депутатом Городской Думы Николаем Васильевым.

На экране лекториума школы высвечиваются вопросы викторины:

Что ты знаешь о местном самоуправлении,

Способ формирования органов государства и местного самоуправления с помощью голосования?

Официальный символ муниципального образования.

Исполнительный орган власти на территории муниципального образования.

Высшее должностное лицо муниципального образования. Наделенное полномочиями по решению вопросов местного значения.

Ребята живо реагировали на вопросы, отвечали, задавали ответные вопросы. Самым активным в завершении встречи Николай Васильев вручил в подарок книги.

— Почти час живого общения, заинтересованность школьников, интерес к законотворческой деятельности не может не радовать, — поделился впечатлениями о встрече со школьниками депутат Городской Думы Николай Васильев. – А те, кто до этого не знал, услышал и узнал сегодня.

В разговоре со старшеклассниками депутат поинтересовался и о их собственной общественной активности.

Учащиеся школы поддерживают идею самоуправления, с удовольствием участвуют в днях самоуправления.

Пятая школа участвует в волонтерском движении по сбору гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, один из кабинетов этой весной был открыт для желающих принять участие в изготовлении маскировочных сетей, и ребят очень активно поддержали горожане, приходили до или после работы, в выходные дни и вплетали в сетку заготовленные школьниками ленточки из ткани. Ребята собрали для военных посылку, вложив в нее связанные на уроках технологии теплые носки и рукавицы, приложив открытки с добрыми пожеланиями и изготовленными вместе с родителями обереги.

За этим, в общем-то, будничным в сегодняшней ситуации делом — понимание необходимости единения в столь сложный для страны период. Это важно, как и сегодняшний урок воспитания общественной активности.