17.04.2023
16:20
520

Общество

Разговор о важном: Депутат гордумы встретился со старшеклассниками

Десятиклассники столичной школы №5 провели День самоуправления. Миссия такого дня — создание условий для самореализации личности, профессиональной ориентации, воспитания самостоятельности, ответственного отношения к порученному делу, развития творческой деятельности учащихся. В программе Дня самоуправления школы сегодня – встреча с депутатом Городской Думы Николаем Васильевым.

На экране лекториума школы высвечиваются вопросы викторины:

  • Что ты знаешь о местном самоуправлении,
  • Способ формирования органов государства и местного самоуправления с помощью голосования?
  • Официальный символ муниципального образования.
  • Исполнительный орган власти на территории муниципального образования.
  • Высшее должностное лицо муниципального образования. Наделенное полномочиями по решению вопросов местного значения.

Ребята живо реагировали на вопросы, отвечали, задавали ответные вопросы. Самым активным в завершении встречи Николай Васильев вручил в подарок книги.

Почти час живого общения, заинтересованность школьников, интерес к законотворческой деятельности не может не радовать, — поделился впечатлениями о встрече со школьниками депутат Городской Думы Николай Васильев. – А те, кто до этого не знал, услышал и узнал сегодня.

В разговоре со старшеклассниками депутат поинтересовался и о их собственной общественной активности.

Учащиеся школы поддерживают идею самоуправления, с удовольствием участвуют в днях самоуправления.

Пятая школа участвует в волонтерском движении по сбору гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, один из кабинетов этой весной был открыт для желающих принять участие в изготовлении маскировочных сетей, и ребят очень активно поддержали горожане, приходили до или после работы, в выходные дни и вплетали в сетку заготовленные школьниками ленточки из ткани. Ребята собрали для военных посылку, вложив в нее связанные на уроках технологии теплые носки и рукавицы, приложив открытки с добрыми пожеланиями и изготовленными вместе с родителями обереги.

За этим, в общем-то, будничным в сегодняшней ситуации делом — понимание необходимости единения в столь сложный для страны период. Это важно, как и сегодняшний урок воспитания общественной активности.

Фото: Анастасии Слепцовой
Источник: Зоя Игнатьева

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх