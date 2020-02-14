Разговор на равных: Якутские школьники обсудили актуальные вопросы с представителями власти

Актуальные вопросы, связанные с морально-нравственным, патриотическим и духовным воспитанием подрастающего поколения, а также вопросы влияния современных технологий в развитии личности, проблемы выбора будущей профессии обсудили 13 февраля на стратегической сессии «Мы – будущее России!» в детском Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» школьные активисты, участники смены «Мы-будущее России!» с представителями Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Модератором сессии выступила Наталья Членова, руководитель Департамента процессного и проектного управления Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).

Разговор велся на равных, ведь где еще, как не на таких встречах можно поговорить о политике, о будущем и даже предложить свои идеи по внедрению новых способов решения существующих проблем с представителями власти.

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На повестке дня были самые разные темы для «мозгового штурма» школьниками вместе со своими наставниками: использование гаджетов и контента в развитии и раскрытии потенциала личности; профессии будущего; использование гаджетов и контента в привитии любви и чувства гордости за Родину; благополучие будущих поколений в Якутии, в России; проблемы отцов и детей, роль детей в развитии Родины.

Разбившись по темам, команды начали генерировать идеи для решения заданных проблем. Свои решения ребята изобразили на ватмане и защищали потом командой перед всеми.

— Мы ожидали, что ребята остановятся только на проблематике, но они принимали довольно смелые решения по озвученным проблемам, — говорят организаторы.

Например, для того, чтобы решить кадровую «голодовку» в регионе, они пожелали поменять всю систему образования в школах, изменить методы преподавания, не включать в школах лишние предметы. От пагубного влияния гаджетов на развитие личности, школьники решили спастись созданием специального оздоровительного лагеря с минимальной связью с внешним миром, где будут отсутствовать интернет и гаджеты. Проблема отцов и детей оказалось актуальной темой для всех, и для его решения ребята предлагают больше проводить вместе с родителями время, обратиться за помощью к психологу, много разговаривать и планировать совместные интересные мероприятия. Они так же признают, что гаджеты и интернет отрицательно влияют на воспитание личности, для этого они предлагают больше времени проводить активно, фильтровать контент и улучшить саму жизнь, для того, чтобы не было времени сидеть в интернете.

Такие и другие идеи предложили школьные активисты за один день работы стратегической сессии «Мы-будущее России!».

«Через несколько лет вы станете самостоятельными людьми, и на вас возлагается определенная ответственность за будущее нашей страны. Нам сейчас важно понять, где вы хотите жить, на какой территории, какой должна быть это территория. Нам очень важно, чтобы вы развивали свой регион, работали и жили во благо развития своей республики, и для этого мы стараемся улучшить качество нашей жизни сейчас», — отметили организаторы сессии.

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По мнению модератора мероприятия, главное сегодня — не навязать свое мнение, а поделиться идеями и как можно раньше — в спорах — найти те истины, которые останутся с этими школьниками на всю жизнь.