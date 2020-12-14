Раздетый мужчина бежал через лес

Будни сотрудника патрульно-постовой службы полны нестандартных ситуаций. На днях в городе Покровск произошло возгорание деревянного жилого дома, расположенного в одном из отдаленных от центра кварталов. Об этом полицейские узнали, выехав на телефонное сообщение жительницы города о неизвестном мужчине, который в 50-градусный мороз прибежал к ее дому без верхней одежды и обуви. Женщина сообщила, что видимо случилась какая-то беда, но неизвестный мужчина не смог я ей ничего пояснить, так как находился в шоковом состоянии.

На вызов был направлен наряд ППС в составе сержанта полиции Николая Аввакумова и стажера Афанасия Андреева.

Прибыв на место полицейские вызвали скорую медицинскую помощь для мужчины, который с большим трудом сообщил, что в его доме начался пожар. Выяснилось, что он прибежал к жителям нового микрорайона через лес. Сотрудники ППС знали, что по ту сторону леса находится несколько старых домов с печным отоплением, квартиры в большинстве из них пустовали. Прибыв на место, стражи порядка вызвали пожарный расчет и незамедлительно стали обследовать квартиры. В одной из них они обнаружили пожилых супругов и эвакуировали их в служебный автомобиль. До ликвидации пожара пенсионеры находились в тепле и безопасности.