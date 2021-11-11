Якутская городская Дума: Разделяем горечь утраты…

Якутская городская Дума выражает глубокое соболезнование родным и близким депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн), президента ассоциации оленеводов Республики Саха (Якутия), главы общины производственного сельскохозяйственного кооператива кочевой родовой общины «Тяня» Олекминского района, заслуженного работника сельского хозяйства РС (Я), отличника муниципальной службы РС (Я), обладателя медали «За заслуги перед Отечеством» 2 степени Арсентия Прокопьевича Николаева, в связи с его кончиной после тяжелой болезни.

Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами.