06.04.2022
20:40
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Некролог
Разделяем горечь утраты…
Педагогический коллектив, профсоюзная организация АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» выражают глубокие соболезнования генеральному директору ОАО ПО «Якутцемент» Мамедову Алишу Забид — Оглы, родным и близким в связи с невосполнимой утратой – скоропостижной кончиной любимого сына Мамедова Эльвина Алиш — Оглы.
Разделяем горечь утраты. Крепитесь.
Источник: Пресс-служба ИРОиПК
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