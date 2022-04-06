Разделяем горечь утраты…

Педагогический коллектив, профсоюзная организация АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» выражают глубокие соболезнования генеральному директору ОАО ПО «Якутцемент» Мамедову Алишу Забид — Оглы, родным и близким в связи с невосполнимой утратой – скоропостижной кончиной любимого сына Мамедова Эльвина Алиш — Оглы. Разделяем горечь утраты. Крепитесь.

Источник: Пресс-служба ИРОиПК

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх