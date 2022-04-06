06.04.2022
20:40
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Некролог

Разделяем горечь утраты…

Педагогический коллектив, профсоюзная организация АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» выражают глубокие соболезнования генеральному директору ОАО ПО «Якутцемент» Мамедову Алишу Забид — Оглы, родным и близким в связи с невосполнимой утратой – скоропостижной кончиной любимого сына Мамедова Эльвина Алиш — Оглы.

Разделяем горечь утраты. Крепитесь.

Источник: Пресс-служба ИРОиПК
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