Раздел имущества между родными завершился жестоким убийством

В Алданском районе вынесен приговор по уголовному делу об убийстве родного брата

Прокуратура Алданского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Томмот. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с родным братом на почве раздела недвижимого имущества покойных родителей, нанес потерпевшему не менее 15 ударов молотком в область головы.

В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами