Разбушевавшегося депутата задержали во время Ысыаха

В Верхневилюйском районе завершено расследование уголовного дела в отношении депутата.

Вилюйским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) в кратчайшие сроки завершено расследование уголовного дела в отношении депутата наслежного Совета депутатов муниципального образования «Оросунский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 22.06.2019 инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС отделения ГИБДД ОМВД России по Верхневилюйскому району совместно с участковым уполномоченным полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Верхневилюйскому району, осуществляя свои должностные обязанности по охране общественного порядка в с. Оросу Верхневилюйского района РС (Я) при проведении национальных праздников «Ысыах-2019», находясь в служебной автомашине, увидели, как депутат наслежного Совета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносит побои своей сожительнице. Инспектор ДПС потребовал у него прекратить противоправные действия.

Депутат, высказав намерение продолжить свои противоправные действия в отношении женщины, убежал, сотрудник полиции проследовал за ним во двор одного из частных домов в с. Оросу. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к инспектору ДПС, обвиняемый, взяв в руки лопату, нанес ею несколько ударов в голову, в левую руку и правое предплечье потерпевшему, причинив ему телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. Тем самым применил насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В связи с оказанием активного сопротивления со стороны депутата, сотрудниками полиции применены специальные средства для прекращения его противоправных действий и последующего доставления в ОМВД России по Верхневилюйскому району.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвиняемый признал вину, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.