«Разбор полетов»: мэр Якутска прокомментировал аварию на ТЭЦ

Сегодня в 8-30 стало известно о повреждении на магистральном трубопроводе тепловых сетей на участке от теплого пункта 12/4 в сторону центрального теплового пункта «НовоПорт».

Глава Якутска Евгений Григорьев сообщил в своем телеграм-канале.

Как вы знаете, сегодня утром произошла нештатная ситуация на магистральной трассе теплоснабжения Якутской ТЭЦ. Под риском отключения подачи тепла оказались десятки многоквартирных домов, социальных и коммерческих объектов, тысячи жителей в Гагаринском округе Якутска. Благодаря принятым своевременным мерам на уровне республики и города, оперативным действиям ремонтных бригад энергетиков, к 15 часам основная опасность миновала.

В настоящее время силами управы Гагаринского округа, сотрудников ЯТЭЦ, управляющих компаний проводятся мероприятия по обходу территории и проведения выпуска воздуха из системы отопления (всего задействовано порядка 40 человек). Основная задача на ближайшие часы – обеспечить бесперебойную подачу тепла и восстановление теплового режима во всем жилом фонде, в социальные учреждения тепло запущено 100%.

Хочу поблагодарить за слаженную работу аварийные бригады, не допустившие крупной ЧС в городе. Вместе с тем, считаю, что необходимо провести «разбор полетов» о причинах происшествия, принять необходимые меры, чтобы не допустить повторения наступившей зимой.