Разбойное нападение на пенсионера

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о разбойном нападении на 64-летнего местного жителя. Неизвестные, угрожая ножом, похитили из его квартиры телевизор.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина и его приятель, ранее судимый 30-летний местный житель.

Установлено, что вечером подозреваемые постучались в квартиру пенсионера под выдуманным предлогом. Когда ничего не подозревающий хозяин открыл им дверь, один из мужчин схватил его за горло и повалил на пол. Затем угрожая кухонным ножом, найденным на столе, злоумышленники похитили телевизор и скрылись. Позже похищенное они сбыли за 500 рублей и приобрели на вырученные деньги алкоголь.

По словам одного из задержанных, он заранее приметил технику в доме потерпевшего, когда пожилой мужчина проветривал квартиру, открыв входную дверь. Тем же вечером во время распития алкоголя у них возник преступный замысел наведаться к пенсионеру, чтобы похитить имущество.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В настоящее время оба фигуранта водворены в изолятор временного содержания.